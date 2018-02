Übach-Palenberg - Mit Vollgas in die tollen Tage: Kupferschmiede wird zum Narrenpalast

Übach-Palenberg.

Was für ein Kompliment, und es war ernst gemeint: Die Öcher KG Löstige Elsässer 1885 zollte den Wurmtalfunken Marienberg und ihrem Sitzungspräsidenten und Ehrenpräsident Hermann Josef Korsten ein dickes Lob: Sie sprach von einer Stimmung beim bunten Abend, die man selbst in „Oche“ so noch nicht erlebt habe.