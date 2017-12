Stahe-Niederbusch.

Was für ein letzter Spieltag der 36. Offenen Grenzland-Skatmeisterschaften in Stahe-Niederbusch: Zunächst schien Heinz Randerath aus Wassenberg als sicherer Sieger aus den Meisterschaften hervorzugehen. Doch dann kam das große Finale, und es sollte ein Finaltag werden, der unter den Skatfreunden nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird.