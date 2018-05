Geilenkirchen - Mit „Jazz 4-4“ in den Pfingstsonntag

Geilenkirchen. Sonne, Gespräche und gute Musik: Das gab es bei der Geilenkirchener SPD am Pfingstsonntag. Zusätzlich zu den 300 roten Rosen wurden viele Infos verteilt, während die Band „Jazz 4-4“ mit David Jungen, Dominik Mercks, Raphael Meyersieck und Tim Nolten musikalisch Gas gab.

Und wer sich bei den Sozialdemokraten wohlfühlte, durfte sich gleich zwei Veranstaltungstermine notieren. So lädt die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) am Donnerstag, 5. Juli, um 19.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion mit dem Thema „Familienfreundliche Arbeitgeber“ in den Bürgertreff in der Gerbergasse ein.

Zwei Tage später, am Samstag, 7. Juli, gibt es von 10 bis 14 Uhr im Gerberhaus und der Gerbergasse eine Präsentation und weitere Informationen zum Thema.