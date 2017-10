Mit Gottvertrauen 60 Jahre gemeistert

Geilenkirchen. „Wir haben immer über alles gesprochen und mit Gottvertrauen alles gemeistert“, beschreiben Hildegard und Heinz Seemann ihr nunmehr 60-jähriges, glückliches Eheleben. Am Donnerstag, 26. Oktober, freuen sie sich auf das Fest ihrer Diamantenen Hochzeit.

Die Jubilarin wurde 1938 als Hildegard Franken in Teveren geboren und wuchs mit einem Bruder auf. Nach der Schule begann sie eine Krankenpflege-Ausbildung im Maria-Hilf-Krankenhaus in Mönchengladbach, die sie jedoch bereits nach einem halben Jahr beendete, um sich um ihre inzwischen schwer erkrankte Mutter zu kümmern, die schließlich mit nur 42 Jahren starb.

Heinz Seemann kam 1934 in Kronshagen bei Kiel zur Welt und verbrachte seine Kindheit mit zwei Geschwistern. Er erlernte in Kiel den Beruf des Bäckers und zog 1956 zu seinem Bruder nach Teveren. 57 Jahre war er sodann bei den Glaswerken in Herzogenrath beschäftigt.

Kennen lernten sich Hildegard und Heinz am 1. Mai 1956 beim Tanzen auf einem Ball in Teveren. Schon ein Jahr später, am 26. Oktober 1957, läuteten die Hochzeitsglocken, und sechs Kinder krönten ihre Ehe: Marlies, Karl-Heinz, Josef, Birgit, Annegret und Manuela. Heute freut sich das Ehepaar über 13 Enkel und sechs Urenkel. „Ein weiteres Urenkelchen ist im Anmarsch“, ergänzt das Paar strahlend.

Spaß beim Singen und im Karneval

Hobbymäßig war Marlies Seemann 20 Jahre lang in Teveren im Singkreis sowie im Kirchenchor St. Willibrord aktiv und hatte 17 Jahre lang in der Teverener Frauengemeinschaft besonders bei den Karnevalssitzungen viel Spaß. Ebenfalls 17 Jahre versah sie ihren Dienst als Küsterin in der Kirche St. Willibrord. Auch Handarbeiten liebte sie, besonders gerne strickte sie Socken. „Das macht sie heute noch – für alle, die kalte Füße haben“, lacht Enkelin Kathrin.

Heinz Seemann spielte in Kiel sechs Jahre lang Handball in einem Verein, gärtnerte in Teveren mit Leidenschaft und verwöhnte seine Familie mit leckeren Kuchen. „Die haben wir immer sehr genossen“, erinnert sich auch Schwiegertochter Helga. Beide Jubilare besuchen noch heute gerne Konzerte und lesen seit Jahrzehnten die Tageszeitung.

Am Tag der Diamanthochzeit, 26. Oktober, freuen sich Hildegard und Heinz Seemann ab 10.30 Uhr auf Gratulanten in ihrem Haus am Taubenberg 8. Auch Besuch von der Stadt hat sich angekündigt. Zwei Tage später wird nochmals bei einer Familienfeier auf das besondere Ereignis angestoßen.