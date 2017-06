Geilenkirchen.

In manchen Städten spricht man von einem Bürgerwald. In Geilenkirchen spricht man derzeit über ein „Erstkonzept zu städtischen Pflanzflächen für gestiftete Bäume“. Grundsätzlich, so sind sich die Fraktionen längst einig, soll solch eine Fläche auf Antrag der Grünen ausgewiesen werden. Nur wo, war bisher die Frage.