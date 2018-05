Gangelt-Niederbusch - Mit dem Rad durch 50 Jahre Eheglück

Gangelt-Niederbusch. Käthe und Josef Görtz feiern am Freitag, 8. Juni, ihre Goldene Hochzeit. Das Fahrrad spielte schon zu Beginn ihrer Beziehung eine große Rolle und ist auch bis heute aus dem Leben der beiden Jubilare nicht wegzudenken.

Käthe Heffels wurde in Erkelenz geboren. Später verschlug es die Familie nach Niederbusch. Nach der Schule ging es in die Seidenweberei Schniewind in Birgden, später nach May & Cie in Gangelt. Vom Beruf der Mutter und des Großvaters geprägt, hat sie viele Jahre für die Kinder Kleidung selber genäht.

Hinzu kommen heute die Leidenschaft für den Garten, der sich wie aus einem Prospekt präsentiert, und das Radfahren.

Dramatisch verlief die Zeit der Geburt von Josef Görtz am 12. Dezember 1944. Auf der Flucht aus der Heimat nach Vught, wo viele Gangelter evakuiert waren, wurde ihr Fahrzeug gerammt. Eine Schwester starb und auch seine Mutter erlag später ihren Verletzungen.

In Birgden angesiedelt, arbeitete Josef nach der Schule im elterlichen Dachdeckerbetrieb. Nach einigen Zwischenstationen wurde er 1974 bei der Gemeinde Gangelt angestellt, wo er bis zur Rente blieb.

Mit einem Freund, seinem heutigen Schwager, war Josef des Öfteren bei der Familie Heffels, wo ihm schnell Tochter Käthe auffiel. Aber wie an sie rankommen? Kurzerhand ließ er die Luft aus seinem Fahrrad und bat dann im Hause Heffels bei Käthe um eine Luftpumpe.

Irgendwann ging es nach Heinsberg ins Kino: „Ben Hur – Überlänge“, erinnern sich die Beiden schmunzelnd, und dann kam, was kommen musste und nun schon seit 50 Jahren hält.

Geheiratet wurde am 8. Juni in Stahe mit Pfarrer Leo Mertens. Eine Tochter, ein Sohn und zwei Enkelkinder gingen aus der Ehe hervor.

Als begeisterte Radfahrer haben sie jetzt die erste Generation E-Bikes mit deutlich über 40 000 Kilometern gegen neue Räder getauscht. Bei rund 7000 Rad-Kilometern pro Jahr braucht man nach weiteren Hobbys nicht zu fragen.

Gefeiert wird im Kreise der Freunde und Familie; die Dankmesse findet am 11. Juni um 8.30 Uhr im Rahmen der normalen Messe in Stahe statt.