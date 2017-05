Mit dem Königswalzer auf Wolke sieben getanzt

Geilenkirchen-Kraudorf.

Für drei Tage war die Dorfgemeinschaft Kraudorf/Nirm und Hoven in bester Feierlaune. Die Maikirmes der St.-Antonius-Schützen startete am Freitag mit der Ballermann-Fete. Der Besuch war bestens. Jung und Alt feierten bis in den Kirmessamstag hinein.