Geilenkirchen-Prummern.

Die Löscheinheit Prummern der Freiwilligen Feuerwehr hatte kürzlich ihren Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses eingeweiht. In diesem Rahmen haben die Wehrleute einen durch Spenden finanzierten, automatisierten externen Defibrillator (AED oder Laiendefibrillator) angeschafft. Der AED ist am Feuerwehr-Gerätehaus in der Brüllschen Straße für jeden Bürger und zu jeder Zeit zugänglich.