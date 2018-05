Geilenkirchen.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Auch in diesem Jahr wird der Geilenkirchener Klaviersommer einen Höhepunkt im Kulturleben der Stadt bilden. Zur Einstimmung darauf konnte man schon jetzt die „Auftakt-Klänge“ erleben – in Form eines Klavierkonzertes mit Robert Andres in der Realschule.