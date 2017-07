Übach-Palenberg.

Was US-Präsident Donald Trump mit den Abschlussschülern der städtischen Realschule in Übach-Palenberg zu tun hatte, schien schon die Überschrift der Abschlussfeier zu verraten. „We Made Abschluss Great Again“ stand dort zu lesen, und das von Konrektorin Petra Hanrath zitierte Zahlenwerk gab den 79 Absolventen durchaus Recht. „Es ist euch gelungen, gute Abschlüsse zu erringen, die euch dazu verhelfen, euer zukünftiges berufliches oder weiteres schulisches Ziel great vorzubereiten“, so Hanrath.