Maskierter Mann an Bushaltestelle: Polizei sucht Zeugen

Übach-Palenberg-Frelenberg. In den sozialen Netzwerken verbreitet sich der Brief seit Donnerstag. Die Polizei Heinsberg wartete bis heute Mittag, ehe sie nähere Informationen an die Öffentlichkeit gab. Die Rektorin der Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg, Elisabeth Schaffrath, macht in ihrem Schreiben alle Eltern auf einen Vorfall aufmerksam, der sich bereits am Dienstagvormittag zugetragen hat.

Darin heißt es: „Wie mir heute Morgen aus sicherer Quelle zugetragen wurde, kam es vor zwei Tagen morgens zu einem Vorfall, bei dem eine unbekannte Person versuchte, einen elfjährigen Schüler, der an der Bushaltestelle wartete, ins Gebüsch zu ziehen. Der Schüler konnte sich glücklicherweise befreien.“

Dieser Fall ist bei der Polizei Heinsberg zur Anzeige gebracht worden, erklärt Polizeisprecher in Angela Jansen auf Anfrage unserer Zeitung. Wir haben uns erst jetzt zu einer Veröffentlichung entschlossen, um keine Panik auszulösen. Außerdem wollten wir zunächst einige Ermittlungen anstellen, um den Fall richtig einschätzen zu können.“

Ergeben hätten diese Ermittlungen bislang nicht viel. Fest stehe laut Polizeibericht, dass am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr der Junge, ein ehemaliger Schüler der GGS, an der Bushaltestelle Ägidiusstraße von einer unbekannten Person am Arm festgehalten worden sei. Der Junge gab an, der Mann, der eine weiße Maske trug, habe versucht, ihn nach hinten zu ziehen. Er habe sich jedoch losreißen und in den Bus laufen können. Die Person habe sich über die angrenzende Wiese in Richtung Geilenkirchener Straße entfernt.

Der Täter wurde als etwa zwei Meter groß, schlank, mit muskulösen Oberarmen beschrieben. Seine Bekleidung wäre schwarz gewesen und zudem habe er schwarze Handschuhe getragen. Die weiße Maske hätte Sehschlitze und kleine Hörner an den Seiten gehabt. „Wir wissen bislang nicht, ob es sich wirklich um eine versuchte Straftat oder lediglich um einen dummen üblen Scherz gehandelt hat“, erklärt Angela Jansen. Von der Veröffentlichung erhofft sich die Polizei nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung, um den Fall klären zu können.

Für den Brief der Rektorin zeigt Angela Jansen Verständnis: „Eine Schule reagiert so, wie eine Schule eben reagieren muss. Schließlich will sie ihre Kinder schützen.“ Genau aus diesem Grund hat sich Rektorin Elisabeth Schaffrath zu dem Brief entschieden.

Schaffrath: „Natürlich hatte sich der Fall auch ohne diesen Brief schon herumgesprochen, und die Gerüchte wurden immer wilder. Hätte ich als Schulleiterin nicht reagiert, wäre erst recht die große Panik unter den Eltern ausgebrochen.“ Schaffrath möchte erreichen, dass die Eltern ihre Kinder auf dem Schulweg schützen können und sie zumindest für mögliche Gefahren sensibilisieren: „Stärken Sie Ihr Kind dabei, möglichen Lockangeboten fremder Personen zu widerstehen.“

Hinweise nimmt die Polizei Heinsberg unter 02452/9200 entgegen.