Übach-Palenberg.

„Dacht’ ich an Luther in der Nacht, war ich um den Schlaf gebracht.“ Mit dieser Abwandlung der Nachtgedanken des Dichters Heinrich Heine beschrieb Renate Milerski schmunzelnd ihren Gemütszustand nach 4500 Arbeitsstunden, in denen sie das Leben des Reformators Martin Luther „begreifbar“ machte.