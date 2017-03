Geilenkirchen.

Was am 31. Oktober 1517 in Wittenberg geschah, prägt den Alltag von fast 23 Millionen Menschen in Deutschland noch heute. Sie gehören der evangelischen Kirche an und wissen, dass an besagtem Datum Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg schlug und damit die Reformation einläutete. Es war die Geburtsstunde der evangelischen Kirche. Das ist nun knapp 500 Jahre her. Doch welche Rolle spielt das Thema Reformation heute eigentlich noch?