Übach-Palenberg.

Es ist gut drei Monate her, dass im Bauausschuss die Pläne von Stadtverwaltung, Sparkassentochter S-Bauland und des Aachener Büros Raumplan für das Baugebiet „Neu-Marienberg“ vorgestellt worden sind. Der Name ist keine offizielle Bezeichnung, aber er unterstreicht recht treffend, was man angesichts von 175 Grundstücken zu erwarten hätte. Nämlich mehr als eine Siedlung. Eher einen neuen Ortsteil.