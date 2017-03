Die Jugendabteilungen im Überblick

In Übach-Palenberg sind in der aktuellen Saison insgesamt 17 Jugend-Mannschaften aus vier Vereinen gemeldet.

Der VfR Übach-Palenberg besitzt sechs Teams. Dazu zählen die B-Junioren, die D-Junioren, zwei E-Junioren-Mannschaften und zwei F-Junioren-Teams.

Der TuS Rot-Weiß 1909 Frelenberg hat die kleinste Jugendabteilung. Sie besteht in dieser Saison aus einer C-Juniorinnen-Mannschaft.

Der SV 09 Scherpenseel-Grotenrath hat sechs Teams. Dazu zählen die A-Junioren, C-Junioren, zwei D-Junioren-Teams, E-Junioren und F-Junioren.

Der VfL Übach-Boscheln nennt vier Jugendteams sein Eigen. Dazu gehören die B-Junioren, zwei C-Junioren-Teams und ein F-Jugend-Team.

In Gangelt sind in dieser Saison insgesamt 19 Jugend-Mannschaften gemeldet. Zwar gibt es fünf Fußballvereine in Gangelt, davon haben allerdings nur vier eine Jugendabteilung.

Der FSV Kreuzrath hat in dieser Saison keine Jugendmannschaft gemeldet.

Der SV Breberen hat vier Teams gemeldet. Dazu gehören die C-Junioren, D-Junioren, E-Junioren und F-Junioren.

Die Jugendabteilung des FC Concordia Stahe-Niederbusch besteht aus der A-Jugend und den C-Junioren. Außerdem ist der Verein eine Spielgemeinschaft mit der SG Gangelt-Hastenrath eingegangen.

Diese wiederum nennt die D-Junioren, E-Junioren und F-Junioren ihr Eigen.

Die Jugendabteilung des SVG Birgden-Langbroich-Schiewaldenrath hat die größte Jugendabteilung in Gangelt. Sie besteht aus insgesamt zehn Mannschaften. Dazu gehören die A-Junioren, B-Junioren, zwei C-Junioren-Mannschaften, zwei D-Junioren-Teams, zwei D-Junioren-Teams sowie zwei E- und F- Junioren- und ein G-Junioren-Team.