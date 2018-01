Übach-Palenberg - Manfred Ehmig im Ruhestand: So ganz geht ein Schulleiter nicht

Übach-Palenberg.

Wie jeder anständige Rentner wird auch Manfred Ehmig den Hund ausführen und das Enkelkind hüten. Ab Donnerstag wird er länger frühstücken, in Ruhe die Zeitung lesen und nicht mehr um halb acht die Willy-Brandt-Gesamtschule betreten und schon auf dem Weg in sein Büro mit dem ersten Schüler reden, der an diesem Tag mit einem großen oder einem kleinen Problem seine Aufmerksamkeit fordert.