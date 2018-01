Geilenkirchen/Übach-Palenberg - Linkspartei plant schon für Kommunalwahl 2020

Geilenkirchen/Übach-Palenberg.

Die ehemalige Bergarbeiterstadt Übach-Palenberg ist eine Kommune, in der bis vor wenigen Jahren traditionell SPD gewählt wurde. Von 1964 bis 2009 stand stets ein Sozialdemokrat an der Spitze des Stadtrates. Auch viele Jugendliche zeigten in früheren Jahrzehnten politisches Engagement in der SPD und bei den „Falken“, bei der sozialistischen Jugend Deutschlands. Doch diese glanzvollen Zeiten der politischen Linken sind vorbei.