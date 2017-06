Liebe AfD, bitte hol Dein Plakat ab!

Geilenkirchen. Rechtspopulistische Parteien oder solche, die öfters mit ihnen auf eine Stufe gestellt werden, hängen ihre Plakate gerne besonders hoch auf. Dann werden sie nicht so schnell von der anderen Seite des politischen Spektrums heruntergerissen. Dumm ist natürlich, wenn man hinterher selbst nicht mehr drankommt.

Oder wurde das oben gezeigte, am Montag in Scherpenseel (Vom-Stein-Straße) fotografierte Plakat der AfD etwa vergessen? Fest steht: Der Stichtag für das Abhängen war in Übach-Palenberg am 20. Mai, also vor mehr als drei Wochen.

Kennen Sie weitere vergessene Wahlplakate in Gangelt, Geilenkirchen oder Übach-Palenberg und wollen den Parteien dabei helfen, sie wieder einzusammeln? Senden Sie einfach ein Beweisfoto mit genauem Standort und dem Zeitpunkt des Entstehens an lokales-geilenkirchen@zeitungsverlag-aachen.de.