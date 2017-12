Auf den Spuren der Bergleute im Aachener Steinkohlerevier

Vor 25 Jahren, am 18. Dezember 1992, endete die Steinkohleförderung im Bergwerk Emil Mayrisch in Siersdorf. Dieses war 1983 aus wirtschaftlichen Gründen mit der Grube Anna in Alsdorf zusammengelegt worden. Mit dem Aus der Grube

Sophia-Jacoba in Hückelhoven im Jahr 1997 war die jahrhundertelange Förderung von Steinkohle im sogenannten Aachener Revier endgültig vorbei.

Zum Abschluss des Programms „25 Jahre nach dem Ende des Bergbaus – Alsdorf entdeckt sich neu“ kommen Schüler der Alsdorfer Gustav-Heinemann-Gesamtschule mit den Zeitzeugen Hans Vorpeil (ehemaliger SPD-Landtagsabgeordneter), Hans Puchert (ehemaliger Stadtdirektor) und Alfred Sonders (SPD, Bürgermeister von Alsdorf) ins Gespräch. Die Moderation übernimmt Katharina Menne, Volontärin unserer Zeitung. Die Veranstaltung findet statt am Montag, 18. Dezember, 19 Uhr, im Fördermaschinenhaus des Energeticon, Konrad-Adenauer-Allee 7 in Alsdorf.

Mit der Geschichte der Steinkohleförderung beschäftigen sich mehrere Angebote in der Region. Im Alsdorfer Energeticon gibt es an jedem zweiten Samstag im Monat um 14 Uhr eine Steigerführung. Sie dauert rund 90 Minuten und kostet 13 Euro pro Person. Anmeldung unter

Telefon 02404/599110.

Das Bergbaumuseum des Bergmännischen Traditionsvereins „Glück Auf“ Aldenhoven ist donnerstags von 17 bis 23 Uhr sowie von April bis Oktober sonntags von 14 – 17 Uhr geöffnet. Gruppenführungen sind nach Absprache möglich. Weitere Informationen unter Telefon 02464/ 905295.

Im Bergbaudenkmal Grube Adolf in Herzogenrath-Merkstein werden verschiedene Führungen zwischen 30 Minuten und vier Stunden angeboten.

Im Besucherbergwerk Schacht 3 in Hückelhoven können Führungen jederzeit vereinbart werden. Sie dauern in der Regel 90 Minuten.

Infos im Internet:

www.energeticon.de

www.bergbaudenkmal-grube-adolf.de

www.bergmaennischer-

traditionsverein.de

www.schacht-3.de