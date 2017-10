Gangelt-Birgden.

Alexander Schiffer lebt seit elf Jahren in der Lebenshilfe-Wohnstätte in Birgden. Hier hat er Nachbarn und Freunde gefunden und liebt das Fußballtraining beim Dorfclub. „Wir leben gerne in Birgden“, sagen er und seine Mitbewohner und laden aus diesem Grund zum Tag der offenen Tür und Kaffeeklatsch am Sonntag, 12. November, von 13 bis 18 Uhr ein.