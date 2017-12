Geilenkirchen.

Angefangen hatte alles 1967 an einem schönen Novembernachmittag im Linderner Feld. Sein Vater, der bis dahin seine Rüben vom Feld mit Miststreuern, Karren oder kleinen Anhängern zur Linderner Rüben-Verladerampe transportiert hatte, um sie dort in Handarbeit mit der Rübengabel in Bundesbahn-Waggons umzuladen, belud jetzt mit einem 35 PS starken Hanomag zwei so genannte auflaufgebremste Anhänger.