Gangelt.

Es ist vielleicht der einzige Lauf, bei dem die Teilnehmer auch gerne einfach einmal stehen bleiben. „Das liegt an der wunderschönen Natur und an den schottischen Hochlandrindern, an denen die Strecken des 4. Selkantlaufs vorbei führen“, ist sich Organisator Achim Tholen sicher. Am Sonntag, 12. März, werden wieder rund 1200 Teilnehmer am Startpunkt am Infocenter in Gangelt erwartet. Veranstalter sind die Gemeinden Gangelt, Selfkant, Waldfeucht und Onderbanken/NL.