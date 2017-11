Geilenkirchen.

Für die Kinder des Katholischen Kindergartens St. Ursula Geilenkirchen ist die Martinsgans in diesem Jahr aus Papier. Sie wird dank einer kleinen Glühbirne wunderbar leuchten, wenn am Donnerstag ab 17.30 Uhr an St. Marien der Martinszug startet. Und wenn die Batterie hält, werden die Laternen leuchten bis den Weckmännern der Kopf abgebissen ist.