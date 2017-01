Gangelt-Langbroich.

Das Selfkanttheater ist ein echter Glücksfall für die Region. Wie in jedem Jahr sorgt das Theater für allerbeste Familienunterhaltung. Es verwandelte den Bürgertreff am Wochenende in ein Tollhaus. Mit dem Stück „Ene Waaterschüe-e Vullik“ (ein wasserscheuer Faulpelz) gelang erneut ein Volltreffer. Die Zuschauer kamen teilweise aus dem Lachen nicht mehr heraus.