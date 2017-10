Gangelt-Breberen.

Vorsitzender Wilfried Killen vom Instrumentalverein St. Josef Breberen-Schümm begrüßte zahlreiche Musikfreunde aus Nah und Fern. Die Festhalle Breberen füllte sich zum Kaffeekonzert bestens. In Sachen Nachwuchsarbeit scheint die Region gut aufgestellt zu sein, so blickte der Gastgeber auf rund 30 junge Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, die in ihren Beiträgen ihr musikalisches Können unter Beweis stellten.