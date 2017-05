Geilenkirchen.

Jedes Jahr im Frühjahr dürfen im Bischöflichen Gymnasium St. Ursula die „Frischlinge“, also die im Herbst neu hinzugekommenen fünften Klassen, ihre Musikalität unter Beweis stellen. So auch kürzlich bei zwei Konzerten in der Aula der Schule. Aufregung war bei den rund 150 Zehn- bis Elfjährigen nicht im Mindesten spürbar, im Gegenteil – allen schien es Riesenspaß zu machen.