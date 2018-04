Übach-Palenberg - Konzert mit Kreiskantor Stefan Iseke in der Christuskirche

Übach-Palenberg. Am Sonntag, 6. Mai, gibt der Kreiskantor des evangelischen Kirchenkreises Jülich, Stefan Iseke, um 17 Uhr ein Orgelkonzert in der Christuskirche in Frelenberg, Theodor-Seipp-Straße.

Der Eintritt ist frei. Folgende Literatur ist geplant: Orgelkonzerte des Barock (von Johann Gottfried Walther und Johann Sebastian Bach), englische Carillons, Bearbeitungen europäischer Volksweisen, festliche Orgelmusik aus drei Jahrhunderten. Stefan Iseke wird aus seinen Literaturvorschlägen eine abwechslungsreiche Mischung zusammenstellen.

Stefan Iseke, geboren 1967 in Köln, studierte evangelische Kirchenmusik an der Folkwang-Hochschule für Musik, Theater und Tanz in Essen/Ruhr. 1993 schloss er sein Studium mit dem A-Examen ab. Orgelkurse bei Prof. Christoph Bossert, Prof. Jon Laukvik, Prof. Christiane Michel-Ostertun schlossen sich an.

Nach Kantoren-Stellen in Tarp (Nordelbien) und Datteln (Westfalen) ist Stefan Iseke seit 2004 Kirchenmusiker der Evangelischen Gemeinde zu Düren (Rheinland). Seit 2006 ist er zudem Kreiskantor des Evangelischen Kirchenkreises Jülich. Neben der klassischen Orgelmusik widmet sich Stefan Iseke auch modernen Stilen.