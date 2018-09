Keine Diskussion um die Fliegerhorstsiedlung

Wer eine erneute Diskussion über die Zukunft der ehemaligen Fliegerhorstsiedlung Teveren erwartet hatte, wurde in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung überrascht. Ohne Diskussion und bei nur einer Gegenstimme verabschiedete der Ausschuss den Bebauungsplan Nr. 115, der den Bereich der Siedlung östlich und westlich der Lilienthalallee umfasst.

Wenn der Plan auch in der Ratssitzung am 26. September Zustimmung findet, könnte im Oktober im Haupt- und Finanzausschuss über die Auftragsvergabe an ein Planungsbüro beraten werden. (mh)