Kein Casting, es geht

um die Musik

Wer gerne einen oder auch zwei Künstler zu einem Konzert am Sonntag, 30. Juli, in die eigenen vier Wände, ins Seniorenheim, in den Kindergarten oder in die Kirche einladen möchte, kann sich bei Florian Koltun unter info@euregiopianoaward.com oder beim Kulturamt der Stadt Geilenkirchen (Telefon 629 408) melden.

Bewerber müssen kein Casting durchlaufen. Ein funktionierendes Klavier und viel Freude an der Musik sind die Voraussetzungen.

Nicht alle Musiker sprechen Deutsch. Aber mit Englisch sollten alle Probleme zu lösen sein.