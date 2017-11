Klassische Höhepunkte mit Mozart

Geilenkirchen. Dem Kulturleben des Kreises Heinsberg stehen mit den Aufführungen von Mozarts „Requiem“ am 18. und 19. November in St. Marien Geilenkirchen (Samstag, 20 Uhr) und St. Nikolaus Heinsberg/Waldenrath (Sonntag, 17 Uhr) klassische Höhepunkte bevor.

Das Requiem in d-Moll (KV 626) aus dem Jahr 1791 ist Wolfgang Amadeus Mozarts letzte Komposition. Mozart starb während der Komposition. Die Entstehungsgeschichte und Qualität der nachträglichen Ergänzungen werden seit langem heftig diskutiert. Die ungewöhnlichen Umstände des Kompositionsauftrags und der zeitliche Zusammenhang mit Mozarts frühem Tod haben zudem eine üppige Mythenbildung angeregt. In den Aufführungen erklingt die Fassung von Robert Levin, in der die Orchesterstimmen sehr transparent arrangiert sind.

Kantor Bernd Godemann, konnte für die Konzerte das exquisite Barockorchester Sinfonia Delft sowie internationale Solisten der europäischen Spitzenklasse gewinnen. Der Kirchenchor St. Marien Geilenkirchen und „Der Kammerchor Heinsberg“ (Chor der Jugendmusikschule Heinsberg), setzen mit diesen Konzerten die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre fort, die in den Aufführungen von Mendelssohns „Elias“, Händels „Messias“ sowie zuletzt Haydns „Schöpfung“ ihre Höhepunkte fanden.

Eintrittskarten sind in den Buchhandlungen in Heinsberg und Geilenkirchen, der Jugendmusikschule HS, im Pfarrbüro St. Marien Geilenkirchen sowie in den Filialen der Volksbank Heinsberg erhältlich.