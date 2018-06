Gangelt-Hastenrath - Kirmes in Hastenrath mit Tanz und Public Viewing

Gangelt-Hastenrath. Die St.-Josef- Schützenbruderschaft lädt zur Kirmes am 23. und 24. Juni ein. Am Samstag, 23. Juni, erfolgt um 19.30 Uhr das Antreten der Vereine an der Festhalle.

Anschließend werden das Königspaar sowie Prinz und Prinzessinnen samt Gefolge zum Königsball in die Festhalle geleitet. Dort sorgt ab 20 Uhr die Band „WiesnHammer“ für beste Unterhaltung. Außerdem wird das am Abend stattfindende WM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Schweden zum gemeinsamen Schauen in der Festhalle auf Großleinwand übertragen.

Festzug am Kirmessonntag

Der Kirmessonntag, 24. Juni, sieht um 8.30 Uhr das Antreten der Vereine zum gemeinsamen Kirchgang vor. Anschließend wird zum Frühschoppen mit Frühstück in die Festhalle geladen. Der Festzug startet um 14.30 Uhr unter Beteiligung der Vereinigten Vereine Hasteraths. Er zieht durch das Neubaugebiet, Gangelterstraße, Lindenwinkel (Friedhof), Hoferstraße, Im Gang, Endener-, Schulstraße zur Festhalle.

Die St.-Josef-Schützenbruderschaft macht darüber hinaus schon jetzt auf das Kaiserfest mit dem Live-Konzert von „Allgäu-Power“ am Freitag, 7. September aufmerksam.