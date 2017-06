Segeltörn, Kräuterweihe und vieles mehr

Unter dem Motto „Schöpfungstörn – die Weggemeinschaft sticht in See“ gibt es erstmals einen Segeltörn für junge Erwachsene ab 16 Jahren. Die Fahrt findet statt von Samstag, 5. August, bis Freitag, 11. August.

Beliebt bei Groß und Klein und sogar über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist die Kräuterweihe in Vinteln. Zur Messe am Dienstag, 15. August, ab 18.30 Uhr wird in diesem Jahr auch Bischof Helmut Dieser erwartet.

Die Wahlen zu den Pfarreiräten finden in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, statt. Wer kandidieren möchte, kann sich im Pfarrbüro melden.

Weitere Infos gibt es bei Pfarrer Daniel Wenzel per Mail an daniel.wenzel@weggemeinschaft-gangelt.de oder unter Telefon 02454/969617.