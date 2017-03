Kinonachmittage sind beliebt Letzte Aktualisierung: 5. März 2017, 11:20 Uhr

Geilenkirchen. Am Samstag, 11. März, veranstaltet der Stadtjugendring Geilenkirchen in Zusammenarbeit mit der Stadt Geilenkirchen und dem Jugendzentrum Zille wieder einen Kinonachmittag in der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule.