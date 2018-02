Geilenkirchen - Kinonachmittag des Stadtjugendrings: Animationsfilm steht auf dem Programm

Geilenkirchen.

Er hat sich mittlerweile fest etabliert, der Kinonachmittag des Stadtjugendrings in der Aula der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule. Am Samstag, 24. Februar, organisiert der Stadtjugendring, wie immer unterstützt durch die Stadt Geilenkirchen und die Jugendeinrichtung Zille, die erste Filmvorführung in diesem Jahr.