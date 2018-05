Übach-Palenberg - Kelly‘s Ride ab 8. Juni: Biker sammeln für den guten Zweck

Übach-Palenberg. Das Dutzend ist voll, wenn von Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni, das Benefiz-Event „Kelly’s Ride“ in die zwölfte Auflage geht. Unter dem Titel „Biker gegen Meningitis“ sammeln Biker, Triker und ihre Freunde zugunsten des diesjährigen Schützlings Josefine Stuber Geld für den guten Zweck, den Kampf gegen Meningitis.

Die Initiative Kelly engagiert sich für Kinder, die an den Folgen einer Meningitis und Meningokokken-Infektionen leiden, und versucht den Betroffenen mit dem gesammelten Geld Therapien, Behandlungen und Hilfsmittel, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden, zu finanzieren, um ein wenig Lebensqualität zurückzugeben.

Los geht es am Freitag um 17.30 Uhr in der ehemaligen Waschkaue an der Carlstraße. Dort treten mit Sängerin Alina Sebastian um 19.30 Uhr und „Fahrerflucht“ ab 20.30 Uhr zwei bekannte Live-Acts auf.

Livemusik gibt es auch am Samstag mit „nameless.rocks“ ab 15 Uhr sowie „Pilz Herb“ und „Easy“ ab 20 Uhr. Der Samstag startet aber schon früher, mit einem Frühstück ab 9 Uhr und dem Frühschoppen ab 10 Uhr. Weiter geht es ab 15 Uhr mit der Ankunft der Sternfahrt der motorisierten Teilnehmer, sowie dem Dartturnier ab 19 Uhr.

Sonntags ist bei „Kelly’s Ride“ wieder Familientag. Nach dem gemeinsamen Frühstück ab 9 Uhr startet um 9.45 Uhr der Frühschoppen und um 10 Uhr die Motorradtour von Übach-Palenberg in die Eifel und zurück. Ab 13 Uhr geht es mit der Kinderbelustigung, Tanzvorführung, Clown „Pimpenella, sowie „Star Wars live“ weiter. An allen Tag ist der Eintritt frei, über Spenden freut sich die Initiative Kelly.