Geilenkirchen-Grotenrath - Kellerbrand in Grotenrath

Geilenkirchen-Grotenrath.

Ein brennendes Elektrogerät hat am frühen Donnerstagnachmittag in Grotenrath einen größeren Feuerwehreinsatz und erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich gezogen. Das Gerät, wohl ein Kühlschrank, war in einem Keller in der Corneliusstraße in Brand geraten.