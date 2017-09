Kein Krisen-Szenario: „Niederbuscher Weg“ Stahe ist nun beschlossen Von: mabie

Letzte Aktualisierung: 27. September 2017, 13:48 Uhr

Gangelt. Roger Schröder von der UB-Fraktion sah bei der jüngsten Ratssitzung in Gangelt das Thema Neubaugebiet „Niederbuscher Weg“ in Stahe als noch nicht abgehakt an. Er bemängelte, dass „wir als Politiker keinen Einfluss auf die Gestaltung haben“.