Übach-Palenberg - Karl Konheiser aus Frelenberg feiert 90. Geburtstag

Übach-Palenberg. „Ich bin immer in Bewegung, meist in meinem Garten, getreu dem Motto ‚wer rastet, der rostet‘ und freue mich, dass ich das alles noch kann“, äußert sich Karl Konheiser zufrieden. Am Dienstag vollendet er sein 90. Lebensjahr.

Zur Welt kam der Jubilar am 5. Juni 1928 in Asch im früheren Sudetenland, der heutigen Tschechei. Seine Mutter starb, als er erst sechs Jahre alt war. Er hat eine Schwester, und der Vater besaß eine Metzgerei. Nach der Schule wurde Kurt Metzger wie sein Vater.

Mit 16 Jahren musste der Jubilar im sechsmonatigen Arbeitsdienst Panzersperren im polnischen Saybusch bauen. Anschließend wurde er zur Wehrmacht ins deutsche Lauban eingezogen, wo er nach Kriegsende in russische Gefangenschaft geriet. Mit Hilfe eines russischen Offiziers gelang es ihm jedoch, nach drei Tagen zu fliehen. „Das war ein überaus netter Mensch“, denkt der 90-Jährige noch heute dankbar zurück.

Zehn Jahre Bergmann

1946 mussten alle Deutschen die Tschechei verlassen, und der Jubilar zog mit Vater, Stiefmutter und Schwester nach Hessen. Bald fand er eine Stelle als Metzger. Im gleichen Jahr, Kurt Konheiser war 18 Jahre alt, starb sein Vater.

Die Stiefmutter des Jubilars heiratete wieder, und der Stiefvater heuerte als Bergmann auf Carolus-Magnus an, weshalb die Familie nach Frelenberg zog. Auch der Jubilar arbeitete auf dieser Zeche zehn Jahre als Bergmann. Anschließend wechselte er zu verschiedenen Firmen, ehe er beim Awacs-Flughafen in Teveren bis zur Rente sein Auskommen fand.

In Frelenberg lernte Kurt Konheiser seine große Liebe Anneliese Hesse kennen und gab ihr am 1. August 1953 das Eheversprechen. Sohn Manfred, der heute in Geilenkirchen lebt, krönte ihr Glück. Seit 1973 wohnt das Paar in einem Eigenheim in Frelenberg, Kantstraße 6, wo Manfred jeden Abend vorbeischaut. „Er ist unser Goldstück und hilft, wo er kann“, freuen sich die betagten Eheleute.

Das größte Hobby des 90-Jährigen ist das Briefmarkensammeln. Im Verein war er seit 1960 in Palenberg, heute ist er in Geilenkirchen. „Ich interessiere mich sehr für Geschichte, besitze alle Marken des Deutschen Reichs von 1872 bis 1945“, plaudert er.

Auch schätzt er Gartenarbeit, besonders mag er Rosen. Zudem isst er gerne bayrisch und liebt alles Süße. Die Zeitung liest er seit 45 Jahren jeden Tag „von vorne bis hinten“.

Seinen Ehrentag wird das „Geburtstagskind“ gemütlich im Familienkreise verbringen und freut sich darauf, mit dem Bürgermeister anzustoßen.