Geilenkirchen.

So ein Biwak von Karnevalisten hat viele Gesichter. Eins davon ist die Tür zum Veranstaltungsort, wie am Sonntag beim Biwak des Geilenkirchener Karnevalsvereins (GKV) in der Niederheider Luna Lounge. Denn die Tür stand praktisch nie still, stetes Kommen und Gehen der Karnevalisten und ein freier Eintritt sorgten für ordentlich „Durchsatz“ und immer wieder frische Gesichter in der Lounge.