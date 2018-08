Übach-Palenberg - Kärcher will Schlendrian vom Platz stellen

Übach-Palenberg.

Wenn vor einer neuen Spielzeit die Frage gestellt wird, wer in der Kreisliga B Titelanwärter sein könnte, wird in Trainerkreisen stets der TuS Frelenberg genannt. Seit Jahren ist das Team in der Tabelle weit oben zu finden, im Vorjahr war die Truppe nie schlechter als Rang fünf platziert. Dennoch reichte es nie für die Meisterschaft. Denn die Mannschaft hat den Schlendrian als 12. Mann im Kader.