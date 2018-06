Übach-Palenberg.

„Kirche 4.0“ heißt das aktuelle und nunmehr vierte Programm des Duos „Evangelisches Kabarett – Heiterkeit und Niedertracht“, kurz EKHN. Ob das Duo Antonia Jacob und Ute Niedermeyer mit EKHN die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, die unter dem gleichen Kürzel firmiert, auch so vertritt, wie es sich diese wünschen würde, blieb beim Kabarettabend in der Christuskirche in Frelenberg offen.