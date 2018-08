Geilenkirchen - Justiz und öffentliche Meinung: „Ich kann als Staat keine Rache wollen“

Geilenkirchen.

Geilenkirchen Richterin ist sie eher zufällig geworden, sagt Corinna Waßmuth, wenn sie auf ihre Laufbahn zurückblickt. Denn während ihres Studiums in Mainz und in Trier stand für sie fest, dass sie Rechtsanwältin werden würde. Trotzdem bewarb sie sich auf eine Richterstelle. Waßmuth bekam den Job – und schnell stand für sie fest, dass sie keinen anderen Beruf mehr ausüben will. Nach Stationen am Heinsberger Amtsgericht, am Aachener Landgericht, am Kölner Oberlandesgericht sowie zweimal Geilenkirchen leitet sie das Geilenkirchener Amtsgericht seit 2014 als Direktorin.