Geilenkirchen.

Mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Hünshoven wurde nun Dragan Samardzic in sein neues Amt eingeführt. Er unterstützt ab sofort die Jugendarbeit – nicht nur der evangelischen Kirchengemeinde Geilenkirchen-Hünshoven, sondern auch als mobiler Jugend-Sozialarbeiter für die Stadt Geilenkirchen.