Gangelt.

„Jede Geschichte einer jüdischen Familie ist eine neue, beeindruckende Geschichte über das, was in der nationalsozialistischen Zeit passierte. Bei der Familie Leopold ist sie glücklich und tröstend, doch viele waren nicht so“, sagte Josef Backhaus, Sprecher der Initiative „Stolpersteine helfen… auch in Gangelt“ anlässlich des Vortrags der Tochter von Erich Leopold, Jackie, die mit ihrer Tochter Rachel Achs für die Verlegung der Stolpersteine aus den USA angereist war.