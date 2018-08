Geilenkirchen/Heinsberg - Jubiläumsfeier in der Volksbank

Geilenkirchen/Heinsberg.

Margarete Deckers, die ihre Ausbildung bei der Raiffeisenbank Geilenkirchen absolvierte, feiert in diesen Tagen 40-jährige Zugehörigkeit zur Volksbank Heinsberg. Im Anschluss an ihre Ausbildung zur Bankkauffrau war Margarete Deckers im Sekretariat des Vorstandes eingesetzt. Nach der Tätigkeit in den Bereichen Revision und Personal arbeitet sie heute in der Marketingabteilung der Bank.