Übach-Palenberg - Jetzt wird geräumt: Heribert Werden siegt am Landgericht

Übach-Palenberg.

Der Baesweiler Gastronom Heribert Werden, zuletzt verwickelt in langwierige Rechtsstreitigkeiten um sein Stadthotel und seine Stadthalle in Übach-Palenberg, hat in einem Verfahren am Aachener Landgericht ein Versäumnisurteil erwirken können. Dies bestätigte ein Gerichtssprecher unserer Zeitung.