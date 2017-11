Geilenkirchen.

Zum Glück hat die „Luna Lounge“ in Niederheid nicht nur eine schöne Bühne, sondern auch genügend Platz „nach hinten raus“. Denn bei der Sessionseröffnung des Geilenkirchener Karnevalsvereins (GKV) konnten so Aktive wie Gäste mit genügend Platz den Start in die „fünfte Jahreszeit“ feiern.