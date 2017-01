Geilenkirchen.

Vor drei Jahren war die Empörung groß. Es hagelte Proteste aus der Bevölkerung, beim Teverener Ortsvorsteher Hans-Josef Paulus stand das Telefon nicht mehr still: In der Teverener Heide kreiste die Axt. Eine niederländische Firma hatte im Auftrag des Bundesforstes ein Waldstück am Heidestadion dem Erdboden gleich gemacht.