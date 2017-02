Gangelt.

Nach den vielen Feiern rund um den Karneval stand am Rosenmontag der Höhepunkt der tollen Tage an. Drei Züge in der Gemeinde Gangelt fanden vor mehr oder weniger großem Publikum statt. Der vorhergesagte Regen blieb dabei weitestgehend aus, so dass die Narren man Ende trocken den Ausklang in den Festzelten feiern konnten.