Deutsche Granate explodiert am Forschungszentrum Jülich: Zwei Verletzte Zwei junge Männer aus Jülich sind bei der Explosion einer Sprenggranate in einem Waldstück am Forschungszentrum Jülich am Mittwochnachmittag verletzt worden. Einer von ihnen, ein 18-Jähriger, hat nach Polizeiangaben schwere Verletzungen davongetragen, zum Zustand des 19-Jährigen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.